Священник Первозванский призвал невакцинированных против коронавируса посетить храм после Рождества

Аргументы Недели → Здоровье 13+

7 января 2022, 12:45 Источник: радио Sputnik

ель, фото: pixels.com

Протоиерей Максим Первозванский призвал людей с признаками простудного заболевания воздержать от посещения общественных мест и гостей в Рождество. По его словам, сейчас не только новая коронавирусная инфекция, но и другие опасные вирусы ходят, по крайней мере, в Москве.

«… если вы чувствуете признаки простудного заболевания, пожалуйста, не появляйтесь в местах, где вы можете заразить других людей, воздержитесь от посещения родных, близких, от посещения богослужений, потому что ваше желание оказаться на празднике может обернуться проблемами и горем для других людей. Если же признаков заболевания нет, то особых ограничений на посещение служб у нас нет»,- высказал священнослужитель в беседе с радио Sputnik.

Также Первозванский советует не производить целование икон, ограничиться почтительным поклонением и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, он считает, что невакцинированным людям следует посетить рождественскую службу в другие дни. Первозванский уточнил, что святки будут длиться до Крещенского сочельника, поэтому можно выбрать время для посещения храма.

«Если вы здоровы, вакцинированы, то никаких особых причин не собираться вместе с родными, близкими и друзьями я не вижу. Это главный мирный праздник, хороший повод собраться, главное, не переругаться. Надо максимально соблюсти мир и любовь между собой и друзьями, родными и близкими»,- продолжил священнослужитель.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости