Рождественский сочельник: история и традиции

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6 января 2022, 16:04 Наталья Полянская

Сегодня один из важнейших православных праздников – Святой вечер перед рождением Иисуса Христа. Именно сегодня завершался Рождественский пост. Взрослым сегодня нужно было воздерживаться от еды и пить только воду до того, как сойдет первая звезда.

История православных праздников восходит к временам Ветхого Завета. К православным примыкают и праздники, берущие свое начало в Новозаветное время. Каждый из православных праздников посвящен воспоминанию важнейших событий в жизни Иисуса Христа и Божьей Матери, а также памяти святых угодников.

В православии известна традиция в рождественский сочельник отказываться от пищи до появления первой звезды, которая связана с тем, что в древности литургия навечерия Рождества Христова служилась вечером, и христиане не вкушали пищу до её окончания. Однако впоследствии литургия навечерия смещалась на более ранние часы и в наши дни служится утром, поэтому пост «до первой звезды» утратил литургическое обоснование. После отказа от пищи в сочельник было принято есть сочиво или кутью — цельные зёрна крупы с мёдом и фруктами.

У славян сочельником начинаются святки — две недели зимних праздников, продолжающихся вплоть до Крещения Господня. С вечера сочельника начинали колядовать.

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