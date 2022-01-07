В Челябинской области за сутки коронавирус выявили у 321 человека
7 января 2022, 09:39 Анна Семенова
Всего в регионе болеет менее двух тысяч человек.
По сообщению пресс-службы областного минздрава, за сутки подтверждение ковида получил 321 человек, школьников среди заболевших по-прежнему нет, каникулы продолжаются. Выписались из больниц и поликлиник 354 человека. 28 человек скончались от инфекции.
Всего на 7 января COVID-19 официально, под присмотром врачей, переносят 1983 южноуральца.
Чтобы ситуация и дальше развивалась на понижение статистики, необходимо максимально привить население. Сегодня у прививочных пунктов выходной, но уже завтра медики вновь будут принимать всех желающих. Например, в КРК «Мегаполис» вакцинироваться можно за несколько минут, очередей нет, работает сразу несколько кабинок.
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