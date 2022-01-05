За сутки в Челябинской области ковидом заболели менее 400 человек

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5 января 2022, 11:55 Анна Семенова

У врачей стало чуть меньше работы благодаря активной вакцинации населения. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Количество пациентов уменьшается с каждым днем.

На сегодня, 5 января, в статистике областного минздрава 365 новых подтвержденных случаев ковида. Школьников среди них нет, сказываются каникулы. За сутки выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 424 южноуральца. 27 человек не смогли победить вирус и скончались.

Всего сейчас официально, с подтвержденными анализами переносят «корону» 2190 жителей региона.

Если вы все еще не решились сделать прививку, можно сделать это в каникулы. Все дни, за исключением 7 января, будут работать многочисленные пункты, в том числе и круглосуточные. Посмотреть актуальное расписание можно ЗДЕСЬ.

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