Во время пандемии у школьников ухудшилось здоровье

Аргументы Недели → Здоровье 13+

4 января 2022, 13:21 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Врачи бьют тревогу – у детей стремительно ухудшается состояние здоровья. Подрастающее поколение из-за коронавирусных ограничений слишком много сидит за компьютером, мало занимается спортом, питается фастфудом. К тому же, из-за стерильности и изоляции не формируется иммунитет.

Дети стали проводить очень много времени у экрана – телевизора, компьютера, планшета, смартфона. Хотя специалисты рекомендуют, чтобы не больше двух часов. Но это невозможно, когда речь идет о дистанционном образовании. Канадские ученые подчитали, что в среднем во время закрытия школ у компьютера дети стали находиться на 3,2 часа больше. Причем, некоторые ребята, которых не контролируют родители, сидят у экрана по 8-9 часов в день. Как результат – падение зрения. К тому же, дома у многих слишком яркое или тусклое освещение – а значит, увеличивается шанс получить миопию, то есть близорукость. Опрос среди 30 тыс. учащихся 5−11 классов из 79 регионов России, показал, что 73,1% используют для учебы смартфон. А это самое неподходящее для обучения устройство.

Сидя за компьютером, дети обычно устраивают перекус. Едят чипсы, шоколадки, запивают сладкой газировкой. Меняются пищевые привычки, что может привести к ожирению. К тому же, если не надо идти в школу, то и физическая активность снижается. Так, через два месяца после введения коронавирусных ограничений почти 20% американских детей потеряли интерес к спорту.

Еще одна опасность – эпидемия аллергии. Контакты с внешним миром у школьников практически сведены к нулю. Иммунитет не формируется. Профессор Гуэлфского университета (Канада) вирусолог Байрам У. Брайдл предупреждает, что из-за чрезмерной стерильности и изоляции, нынешняя молодежь будет часто болеть, страдать аллергией и астмой.

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