За сутки в Челябинской области заболели ковидом 400 человек

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4 января 2022, 09:52 Анна Семенова

Прививка защитит легкие от поражения. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

А выписались из больниц 417.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на Южном Урале стабильно снижается. Еще месяц назад ежедневный прирост подтвержденных случаев был в районе 600, сегодня же положительный ПЦР получили 400 человек, школьников среди них нет. При этом вылечились от ковида 417 человек. Скончались от болезни 27 человек.

Всего на 4 января COVID-19 под наблюдением врачей переносят 2276 южноуральцев.

Тем временем в минздраве выпустили интересный ролик в защиту вакцинации. В нем говорится о том, что переболевший человек может на год лишиться вкуса и обоняния. Прививка от этого защитит, и вам не придется есть пищу с резиновым вкусом.

График работы прививочных бригад можно найти здесь.

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