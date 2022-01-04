За сутки в Челябинской области заболели ковидом 400 человек
4 января 2022, 09:52 Анна Семенова
А выписались из больниц 417.
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на Южном Урале стабильно снижается. Еще месяц назад ежедневный прирост подтвержденных случаев был в районе 600, сегодня же положительный ПЦР получили 400 человек, школьников среди них нет. При этом вылечились от ковида 417 человек. Скончались от болезни 27 человек.
Всего на 4 января COVID-19 под наблюдением врачей переносят 2276 южноуральцев.
Тем временем в минздраве выпустили интересный ролик в защиту вакцинации. В нем говорится о том, что переболевший человек может на год лишиться вкуса и обоняния. Прививка от этого защитит, и вам не придется есть пищу с резиновым вкусом.
График работы прививочных бригад можно найти здесь.
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