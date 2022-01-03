За сутки в Челябинской области 431 человек заболел и 28 умерло от ковида

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3 января 2022, 10:43 Анна Семенова

Больных немало, но гораздо меньше, чем пару месяцев назад. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Общее количество больных на сегодня чуть более двух тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, победили новую коронавирусную инфекцию за сутки 447 южноуральцев. В это же время положительный ПЦР-тест пришел 431 человеку, школьников среди них нет. Всего было проведено 809 тестов. 28 человек не справились с вирусом и скончались.

На 3 января общее количество южноуральцев, официально (то есть с подтвержденным анализом) переносящих COVID-19 - 2320 человек.

Все, кто до сих пор не привился, могут сделать это в спокойном режиме в новогодние каникулы. Работу продолжает вакцинальный центр в КРК «Мегаполис», а также в ТРК города и круглосуточные пункты. Их расписание здесь.

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