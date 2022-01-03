Кардиолог Лео Бокерия посоветовал для восстановления после перенесенного COVID-19 читать вслух

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3 января 2022, 09:39 Источник: РИА Новости

Лео Бокерия, Pravda Komsomolskaya/globallook.com

Для скорейшего восстановления после заболевания коронавирусной инфекцией полезно много читать вслух. Об этом рассказал известный российский кардиолог, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

Как сказал врач, для человека, который переболел ковидом, очень важное значение имеет работа дыхательной мускулатуры, и самое лучшее упражнение для ее тренировки — чтение вслух. Бокерия рекомендует читать вслух любой текст по 15 минут в час. Такую реабилитацию после COVID-19 он советует всем своим друзьям и знакомым.

«Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было»,- заявил академик.

Ранее врачи предупредили об опасности бесконтрольного применения кроворазжижающих препаратов после заболевания COVID-19 и перед вакцинацией от коронавируса.

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