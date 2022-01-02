Медики Челябинской области работают в праздники круглосуточно
2 января 2022, 10:26 Анна Семенова
В поликлиниках также трудятся дежурные врачи.
По сообщению областного минздрава, сегодня прибавилось 445 заболевших коронавирусом, школьников среди них нет. Справились с вирусом 468 человек. Скончались от ковида 26 человек.
По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, круглосуточные стационары в больницах, службы экстренной и неотложной помощи не прекращают свою работу в праздники. В районных поликлиниках трудятся дежурные врачи. Узнать график их работы можно на сайте своего медучреждения.
Также в праздничные каникулы можно вакцинироваться от коронавируса. Работает как мегапункт в КРК «Мегаполис», мобильные бригады в торговых комплексах и круглосуточные пункты. Их расписание можно найти здесь.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.