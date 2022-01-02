Медики Челябинской области работают в праздники круглосуточно

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2 января 2022, 10:26 Анна Семенова

Медики готовы к экстренным ситуациям. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

В поликлиниках также трудятся дежурные врачи.

По сообщению областного минздрава, сегодня прибавилось 445 заболевших коронавирусом, школьников среди них нет. Справились с вирусом 468 человек. Скончались от ковида 26 человек.

По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, круглосуточные стационары в больницах, службы экстренной и неотложной помощи не прекращают свою работу в праздники. В районных поликлиниках трудятся дежурные врачи. Узнать график их работы можно на сайте своего медучреждения.

Также в праздничные каникулы можно вакцинироваться от коронавируса. Работает как мегапункт в КРК «Мегаполис», мобильные бригады в торговых комплексах и круглосуточные пункты. Их расписание можно найти здесь.

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