В первый день нового года в Челябинской области заболели ковидом 468 человек

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1 января 2022, 14:15 Анна Семенова

В праздники пункты вакцинации ждут всех, кто не хочет болеть. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

В фонде обязательного медицинского страхования рассказали, что будут работать все каникулы.

На 1 января, по сообщению пресс-службы областного минздрава, положительный ПЦР-тест получили 468 человек, двое из них школьники. 27 человек скончались от коронавируса, 479 человек успешно вылечились и выписались из больниц и поликлиник.

На сегодняшний день всего болеет COVID-19 - 2413 южноуральцев.

В областном фонде обязательного медицинского страхования напомнили, что контакт-центры всех медицинских организаций и самого фонда будут работать все каникулы. Сюда можно обратиться по вопросам получения медпомощи. Название своей страховой можно найти на полисе ОМС, а в ТФОМС контакт-центр работает круглосуточно, его номер: 8-800-300-10-03.

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