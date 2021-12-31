Врач Жемчугов предупредил о тяжелых последствиях для организма от сочетания алкоголя и лекарств

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31 декабря 2021, 13:38 Источник: радио Sputnik

таблетки, фото: pixels.com

Врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о тяжелых последствиях для организма, к которым может привести сочетание алкоголя и лекарственных средств. По его словам, перед употреблением горячительных напитков следует прочитать инструкцию к препарату.

Жемчугов пояснил, что у каждого лекарства в инструкции по применению написано, что с чем сочетается. При этом врач рекомендует не экспериментировать, даже если нет запрета на употребление спиртного, поскольку индивидуальную реакцию организма предсказать невозможно.

«Может быть такая вещь, как идиосинкразия – это повышенная индивидуальная чувствительность к чему-то. Она может возникнуть к сочетанию алкоголя и лекарства … пациент выпил анальгин, казалось бы, простейшее лекарство, и запил портвейном – тем, что было под рукой. И у него слезла кожа со всего тела. Это называется синдром Лайелла, редчайшая вещь, когда начинается аллергическая реакция под кожей, все "вскипает", кожа слезает»,- поделился терапевт в беседе с радио Sputnik.

Медик отметил, что позволить себе выпить бокал вина можно лишь через несколько дней после того, как вы закончили прием лекарства. Жемчугов уточнил, что все зависит от препарата и от того, как долго он остается в организме.

«Думаю, недели достаточно, может быть, даже трех дней. Можно прочитать в инструкции, там всегда указано, где перерабатывается это лекарство и сколько дней оно выводится из организма. Если увидели, что через три дня, на четвертый можете отпраздновать, но не советую. На мой взгляд, лучше поставить на стол бутылку безалкогольного вина – там под вакуумом удаляется лишний спирт, остается лишь 1%, чтобы не нарушать вкус»,- заключил иммунолог.

Ранее психиатр-нарколог Евгений Брюн сообщил, что лучшая закуска к алкоголю на праздничном столе — картофельное пюре.

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