Главный нарколог Минздрава Брюн рассказал, почему алкоголь в Новый год лучше всего закусывать картофельным пюре

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28 декабря 2021, 16:06 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Лучшая закуска к алкоголю на праздничном столе — картофельное пюре. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

«Лучшая закуска для алкогольных напитков - картофельное пюре. Картошка способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь»,- сообщил эксперт.

Он предупредил также, что спиртные напитки не следует запивать газированными, так как углекислый газ ускоряет процесс всасывания алкоголя. Не рекомендуются в качестве закуски десерты и прочие сладости — они усилят интоксикацию и могут вызвать похмельным синдром.

«Основной совет, мы всегда об этом говорим: ночь на дворе, человек спит, ферментативная система на сниженном уровне, поэтому переработка алкогольных продуктов также не на высоте, поэтому алкогольные напитки должны быть слабой градусности и легкими. Мой совет очень простой - сухое белое вино меньше всего дает отрицательных эффектов»,- заявил Брюн.

Кроме того эксперт посоветовал в новогоднюю ночь больше двигаться, чтобы избежать опьянения: танцевать, гулять, кататься с горки, играть в снежки.

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