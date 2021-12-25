Врач Мясников рассказал, чем опасно похмелье и как его избежать

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 декабря 2021, 21:11 Источник: РИА Новости

Александр Мясников, Vadim Tarakanov/globallook.com

Доктор Александр Мясников в преддверии Нового года рассказал, чем опасно похмелье и как его избежать. По мнению врача и телеведущего, единственное эффективное средство борьбы с ним — не доводить себя до этого состояния.

«Надо просто не доводить до похмелья — это единственное, что вы можете сделать. Потому что нет никакого волшебного средства против него», — сказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников предупредил, что состояние похмелья может нести в себе смертельную угрозу. Особенно опасно оно для пожилых людей и для страдающих хроническими заболеваниями. При резком падении уровня алкоголя в крови, человеку становится плохо, объяснил врач. Это может вызвать делирий — психическое расстройство с «30-процентной смертностью».

Употребление значительных доз алкоголя, по словам Мясникова, приводит к потере электролитов в крови. Но даже если человек их восстановит, это не спасет его от болезненного самочувствия на следующее утро после возлияний.

Ранее доктор Мясников поделился мнением о возможности лечения COVID-19 препаратом от алкоголизма.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости