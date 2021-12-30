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Британский ученый Дэвид Ганн рассказал, почему сахар ускоряет старение

, 16:29 Источник: РИА Новости

Британский ученый Дэвид Ганн рассказал, почему сахар ускоряет старение
Фото: pixabay.com

Ученый из Великобритании профессор Дэвид Ганн обнаружил зависимость скорости старения от количества сахара в крови. Результаты его исследования публикует Sina.

Ученый измерил уровень сахара в крови шестисот участников эксперимента и тщательно изучил их лица. Выяснилось, что моложе всего выглядели люди с низким содержанием сахара и наоборот.

По мнению ученого, дело здесь не только в том, что избыток глюкозы повреждает сосуды. Главный виновник старения — свободные радикалы, которые притягивает сахар, в результате чего клетки начинают гибнуть в большом количестве. Кожа становится сухой, морщинистой — и против этого бессильны самые лучшие и дорогие кремы.

При этом Ганн отмечает, что совсем отказываться от сахара не следует, нужно просто снизить потребление некоторых продуктов. «Употребляйте в пищу как можно меньше кока-колы, мороженого, макарон и других мучных изделий», — советует профессор. Он рекомендует также снизить потребление алкоголя и трансжирных кислот, которыми богата выпечка и жареные продукты.

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