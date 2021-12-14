Sözcü: как изменится ваше самочувствие, если на две недели отказаться от сахара

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14 декабря 2021, 12:47 Источник: ИноСМИ

Фото: pixabay.com

Для удовлетворения суточной потребности организма в сахаре хватит половинки банана. А всего лишь двухнедельный отказ от сладкого позволит человеку «приоткрыть дверь к здоровой жизни», - такое мнение высказала невролог Дерья Улудюз изданию Sözcü.

«Употребление простых сахаров является основной причиной хронического воспаления кровеносных сосудов, что ускоряет их старение и сокращает продолжительность жизни», — отмечает врач. По ее мнению даже двухнедельный отказ от сахара позволит человеку оценить перемены в самочувствии.

Вы станете более энергичным. При избыточном потреблении сахара организм вырабатывает меньше гормонов эндорфина и серотонина, и это усиливает чувство усталости.

Кожа очистится от воспалений, улучшится цвет лица. По мере употребления сахара увеличивается выработка гормона инсулин, а это у женщин повышает уровень андрогенов и способствует образованию прыщей. У мужчин повышение инсулина приводит к снижению тестостерона.

Кроме того, отказ от сахара снизит риск воспаления сосудов, повысит концентрацию внимания и улучшит память. Вы это почувствуете, когда откажетесь от сахара хотя бы на две недели.

«Простые углеводы — это яд для мозга. Когда он привыкает постоянно питаться сахаром «в избытке», он становится ленивым, потому что использует единственный источник энергии. Однако, когда вы отказываетесь от сахара, нервные клетки, оказываясь под более сильным стимулирующим действием, думают, что нужно производить новые, и так возникают новые нейроны», - объяснила врач.

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