Гендиректор ВОЗ Гебрейесус призвал страны вакцинировать 70% населения Земли к июлю 2022 года

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29 декабря 2021, 23:03 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны вакцинировать от новой коронавирусной инфекции 70% населения Земли к июлю 2022 года. По его словам, мировым лидерам пора отринуть политику и личные интересы, которые угрожают общим усилиям в борьбе с пандемией.

«Это момент, когда мировые лидеры могут отринуть политику и популизм, а также личные интересы, которые угрожают общему реагированию на пандемию, а также угрожают подорвать реагирование на новое заболевание, которое неизбежно появится»,- высказал он.

Гебрейесус отметил, что 2021 год был тяжелым. Он предложил странам поддержать кампанию по вакцинации от коронавируса 70% населения Земли к началу июля 2022 года. Представитель ВОЗ добавил, что у мировых лидеров «осталось 185 дней до финишной прямой, часы запущены».

Ранее сообщалось, что британские медики зафиксировали новый симптом омикрон-штамма у пациентов в Лондоне.

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