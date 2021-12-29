В Лондоне зафиксировали новый симптом омикрон-штамма - «мозговой туман»

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29 декабря 2021, 20:42 Источник: Express

человек в маске, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на приложение ZOE COVID сообщили, что у пациентов с новым вариантом коронавируса «омикрон» могут отсутствовать традиционные симптомы, такие как кашель, лихорадка, потеря или изменение вкуса и обоняния. При этом у них наблюдается «туман в голове».

По данным приложения, примерно у половины зараженных в Лондоне традиционных симптомов новой коронавирусной инфекции не было. Ученые заметили, что у пациентов с «омикроном» все чаще наблюдается «мозговой туман» - «вялое, расплывчатое и нечеткое» мышление.

В свою очередь, врач Эндрю Бадсон пояснил, что коронавирус влияет на различные части человеческого тела, включая мозг и другие системы органов. По его словам, повреждения легких, сердца, почек или других органов, а также сопутствующие симптомы могут нарушить работу мозга. Медик предположил, что «омикрон» вызывает это состояние с самого начала заражения, а не спустя некоторое время.

Кроме того, в приложении говорится о других симптомах омикрон-штамма - потере аппетита, насморке, головной боли, усталости, боли в горле и чихании.

Ранее сообщалось, что назальная вакцина против коронавируса сможет защитить от омикрон-штамма. Препарат поступит на рынок в первом квартале 2022 года.

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