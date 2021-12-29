Эксперт Роспотребнадзора Руженцова: «омикроном» очень легко заразиться в транспорте или торговом центре

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29 декабря 2021, 10:09 Источник: ТАСС

Метро, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

С появлением омикрон-штамма повышается вероятность заражения ковидом в транспорте, торговых центрах и других закрытых помещениях. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«В связи с более высокой контагиозностью штамма «омикрон», вероятность заразиться в помещениях, где находятся много людей, например, в общественном транспорте, в торговых центрах, в театрах и киноконцертных залах, на коллективных собраниях, в том числе, на предновогодних корпоративах, возрастает»,- сказала она.

По мнению Руженцовой, социальная дистанция и ношение маски, хоть и снижает риск заражения, однако не исключает его полностью. Врач советует избегать контактов с людьми, у которых есть признаки респираторной инфекции (насморк, кашель) и ограничить посещение закрытых помещений.

Ранее Руженцова рассказала об особенных симптомах течения болезни при заражении омикрон-штаммом.

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