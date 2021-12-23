Гинцбург заявил, что омикрон-штамм быстрее распространяется в популяции

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23 декабря 2021, 22:50

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» не является более опасным, чем «дельта», но при этом быстрее распространяется в популяции.

Ученый пояснил, что, по предварительным данным, омикрон-штамм более контагиозный, то есть гораздо лучше распространяется в популяции.

Также Гинцбург добавил, что люди, привившиеся вакциной от коронавируса «Спутник V», имеют достаточный уровень защитных антител к новому штамму. По его словам, количество заболевших, особенно среди непривитых, может достичь очень больших значений.

«Нужно ли будет - это [создавать вакцину под «омикрон» - прим. ред.] нам скажут только клиницисты, которые соответственно увидят, сколько у них тяжелых больных на койках находится и в реанимации. И сколько среди них вакцинированных "Спутником V" по полной схеме»,- уточнил эксперт в эфире канала «Россия 24».

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