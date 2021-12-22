Глава ФМБА Скворцова сообщила, что «МИР 19» предназначен для лечения коронавируса в стационаре

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22 декабря 2021, 21:59

медик, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что препарат «МИР 19» предназначен для лечения новой коронавирусной инфекции в стационаре. При этом врач не исключает его появления в аптеках после соответствующих исследований.

«Мы планируем продолжать исследование и уже пострегистрационное, и проведем специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов, после этого исследования появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания»,- пояснила глава ФМБА в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что 22 декабря Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат против коронавирусной инфекции «МИР 19». Клинические исследования доказали его безопасность и эффективность для человека. У препарата не обнаружили побочных эффектов.

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