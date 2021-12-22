Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «МИР 19»

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22 декабря 2021, 21:44

медик, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат против новой коронавирусной инфекции «МИР 19». Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Препарат для лечения коронавируса «МИР 19» разработан по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой в ФГБУ ««ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России».

Отмечается, что «МИР 19» предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара. У него не обнаружили побочных эффектов. Препарат действует на участок генома коронавируса, отвечающий за его репликацию, что не дает вирусу размножаться. Клинические исследования доказали его безопасность и эффективность для человека.

«Установлена полная идентичность "МИР 19" и мишени в геноме всех известных линий вируса, включая "омикрон". Не выявлено ни одной мутации. Что делает препарат универсальным против разных вариантов SARS-CoV-2»,- пояснила Вероника Скворцова.

В свою очередь, директор Института Иммунологии ФМБА Муса Хаитов уточнил, что в состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки лекарства в верхние и нижние дыхательные пути.

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