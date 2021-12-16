Мясников советует ревакцинироваться не позднее чем через полгода, чтобы победить омикрон-штамм

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16 декабря 2021, 07:51

медик, фото: pixels.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что своевременная ревакцинация позволит снизить риск активного распространения нового штамма коронавируса «омикрон» в России. Он призвал делать прививку не позднее чем через шесть месяцев после последнего укола или болезни.

«Неважно, переболели вы или вакцинировались. Вам надо ревакцинироваться не позже, чем через шесть месяцев»,- написал врач в своем Телеграм-канале.

Мясников рекомендует в преддверии очередной волны (конец февраля-март) коронавируса ревакцинироваться «Спутником Лайт» в начале-середине февраля всем, кто получил последнюю дозу вакцины или переболел в октябре или ранее. В противном случае медик уверен, что омикрон-штамм не победить.

«…если у Вас тяжелые хронические болезни, Вы на гормонах, у Вас иммунодефицит- Вас через 21 день после второго компонента Спутника, нужен третий- ещё раз Спутник, под названием «Спутник-Лайт»,- добавил эксперт.

Врач пояснил, что «Спутник Лайт» - это просто первый компонент вакцины «Спутник».

Ранее Мясников предложил противникам вакцинации против коронавируса «встать на край небоскреба» и подумать о правах.

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