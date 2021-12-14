Дерматолог Скорогудаева рассказала, как лечить холодовой дерматит

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14 декабря 2021, 22:53

pixabay.com

Холодовой дерматит — кожное заболевание, которое проявляется высыпанием на открытых участках тела. Аллергическая реакция возникает под воздействием низких температур, поэтому болезнь может обостриться в зимний период. Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала «Вечерней Москве», как лечить недуг и какие способы профилактики имеются.

Дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что в особой группе риска находятся люди, у которых имеется генетическая предрасположенность:

«Это не какое-то обособленное кожное заболевание, которое имеет особенную природу. Все гораздо проще: холодовой дерматит — это реакция кожного покрова на холод. Как бывает пищевая аллергия на рыбу или молочную продукцию, так и на повышенную влажность, и на ветер может быть аналогичная реакция».

Скорогудаева отметила, что если болезнь единожды проявилась, то она уже не оставит в покое заболевшего:

«Обостряется аллергическая реакция в холодные сезоны, при низких температурах и высокой влажности. Поэтому я призываю всех, кто мучается из-за этой проблемы, при выходе на улицу в непогоду обязательно надевать варежки и прикрывать лицо. Конечно, многое зависит от того, на каком участке появляется сыпь. Есть специфическая особенность у этой болезни: у больного кожа как у мумии».

Сыпь может образоваться на руках, лице, ногах и даже стопах из-за неправильно подобранной обуви или из-за часто потеющих ступней, отметила медик.

Во избежание обострения врач порекомендовала не выходить на улицу в мороз без особой надобности тем, у кого имеется предрасположенность к болезни. Спасти кожу способны и специальные кремы на плотной основе:

«Хорошей профилактикой, но не панацеей, являются средства, применяемые при пеленочных дерматитах у детей. Выбирать нужно мази, где присутствует действующее вещество декспантенол, так как оно способствует образованию защитной окклюзивной пленки, что препятствует агрессивному влиянию холодного воздуха и испарению влаги».

Подойдут и кремы, содержащие жирорастворимые витамины А, D, Е. Их стоит нанести на открытые участки кожи и места, где чаще всего возникает сыпь.

Скорогудаева добавила, что именно пересушивание ускоряет процесс развития болезни. Последней стадией острого воспалительного процесса является обморожение.

Кроме того, специалист уточнила, что в теплое время года недуг практически не проявляется.

При возникновении первых симптомов болезни следует обязательно обращаться к врачу, так как постоянные растрескивания на коже и высыпания могут ослабить способность эпителия защищаться от бактерицидной среды. К тому же прогрессирование болезни ухудшает внешний облик кожного покрова.

«Обязательно нужна терапия антигистаминными препаратами, чтобы аллергическая реакция не обострилась. Далее все зависит от состояния больного и его жалоб», — говорит эксперт. — «Полностью избавиться от проблемы невозможно, но можно контролировать этот процесс».

Скорогудаева отметила, что пищевые привычки и алкогольные напитки не влияют на проявление болезни, потому что в данном случае аллергеном выступает холод. Кроме этого, медик уточнила, что недуг проявляется в любом возрасте, но у детей встречается реже, так как «у них система циркуляции крови работает лучше».

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