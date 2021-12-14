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Доктор Комаровский рассказал, почему алкоголики реже заражаются коронавирусом

, 09:05 Источник: Общественная служба новостей

Доктор Комаровский рассказал, почему алкоголики реже заражаются коронавирусом
Омикрон-штамм, CHRISTIAN OHDE/globallook.com

Врач и ютуб-блогер Евгений Комаровский объяснил, почему люди, страдающие алкогольной зависимостью, имеют меньше шансов заразиться COVID-19. Об этом он рассказал на своем YouTube- канале.

Отвечая на вопрос одного из своих подписчиков, в чем феномен этого явления, Комаровский написал, что у алкоголиков есть «лишь одно преимущество в сравнении с большинством людей» — асоциальный образ жизни.

«У них ограниченный круг знакомых. Из-за этого у них не так много возможностей подцепить коронавирусную инфекцию», — объяснил Комаровский. При этом он добавил, что официальной статистики по заражениям COVID-19 среди тех, кто злоупотребляет спиртными напитками, нет, так что заявлять о «феномене» было бы некорректно.

Ранее врач Мясников оценил возможность лечения COVID-19 препаратом от алкоголизма. 

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