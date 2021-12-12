Челябинские реаниматологи отправились в «Коммунарку» учиться
12 декабря 2021, 13:25 Анна Семенова
В частности доктора наберутся опыта в использовании аппаратов для насыщения крови кислородом.
В ноябре челябинская делегация во главе с министром здравоохранения Юрием Семеновым уже побывала в московской «Коммунарке». Там они изучали опыт и реанимации, и реабилитации, общались с коллегами, собирая полезные советы.
О том, что теперь врачи реаниматологи Челябинской области едут в главную ковидную базу страны, сообщает «Южноуральская панорама» со ссылкой на Юрия Семенова.
Министр рассказал, что южноуральские специалисты в частности должны научиться премудростям в использовании аппарата ЭКМО, который перекачивает кровь тяжелобольных пациентов с ковидом, насыщая ее кислородом. Такое оборудование позволяет спасти даже самых безнадежных.
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