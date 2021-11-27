Челябинские врачи посетили ковидные базы Москвы

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27 ноября 2021, 09:38 Анна Семенова

Челябинские специалисты посетили самые передовые места борьбы с ковидом. Фото: Телеграм-канал Минздравствуйте.

Коллеги обменялись опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день, по данным областного минздрава, в Челябинской области прибавилось 653 новых пациента с подтвержденным COVID-19, трое из них школьники. Ситуация с заболеваемостью остается тревожной.

Челябинские врачи делают все, чтобы справиться с вирусом. Уже сейчас видна огромная динамика в ежедневном количестве вылечившихся и выписавшихся.

Южноуральские медики во главе с министром Юрием Семеновым посетили ковидные базы Москвы, чтобы обменяться опытом с коллегами. По словам руководителя областного минздрава, делегация посетила «красные зоны», встретилась с Денисом Проценко в «Коммунарке», где прошли и палаты, и реанимации, и отделения.

- Много общались с главными врачами и заведующими, рассматривали тяжелые случаи, схемы лечения пациентов. Хорошие впечатления, коллеги нас тепло встречали, делились своими историями, есть что перенимать, брать на вооружение и нашим службам, - рассказал Юрий Семенов.

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