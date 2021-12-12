Микробиолог Гинцбург: на проверку эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма нужно 10 дней

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12 декабря 2021, 10:44

вакцина, фото: Ashraf Amra/ globallookpress.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что на проверку эффективности вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V" против омикрон-штамма понадобится около 10 дней.

«Я думаю, что десяти дней хватит, чтобы проверить эффективность»,- отметил ученый.

Ранее Гинцбург заявил, что исследовательский центр собрал конструкцию вакцины против штамма коронавируса "омикрон". По его словам, специалисты подстраивают профилактический препарат против нового варианта вируса. Микробиолог уточнил, что такие же манипуляции медики проделали для всех предыдущих мутаций COVID-19.

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