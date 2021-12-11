В Челябинской области не растет количество заболевших ковидом

Аргументы Недели → Здоровье

11 декабря 2021, 12:43 Анна Семенова

Работы у врачей становится пусть немного, но меньше. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Каждый день в статистике становится меньше людей с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Многие ворчали и даже громко возмущались, когда в стране и в частности в Челябинской области начали решительную борьбу против распространения коронавирусной инфекции. Постепенно большое количество людей сделали прививки, свыклись с мыслью о том, что в места массового скопления необходимо брать с собой QR-код.

Стали видны и первые результаты. В реанимации не попадают вакцинированные, а в ежедневной статистике заметно уменьшение общего количества заболевших.

Например, если еще неделю назад за сутки прибавлялось около 640 человек, получивших положительный ПЦР-тест, то сегодня эта цифра составляет уже 622 человека. При этом и выписалось по выздоровлению 832 южноуральца.

Всего на 11 декабря в области болеет ковидом 7321 человек.

Если вы еще не привиты, то исправить это можно прямо сегодня. Адреса мобильных пунктов – здесь.

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