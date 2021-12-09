626 человек заболели в Челябинской области ковидом за сутки

Рассказываем, где можно сделать прививку в предстоящие выходные.
В ежедневной статистике областного минздрава 626 новых пациентов с коронавирусом. Среди них один школьник. Выписались из больниц и поликлиник 864 человека.
На 9 декабря COVID-19 болеет 7799 южноуральцев.
Защитить от тяжелого течения болезни поможет только вакцинация. Вот где можно привиться в предстоящие выходные:
В Челябинске до 31 декабря:
- Областной мегапункт в КРК «Мегаполис» с 10:00 до 20:00 ежедневно.
В Челябинске в пятницу, 10 декабря:
- МФЦ, ул. Труда, 164 с 10:00 - 14:00.
В Челябинске в субботу, 11 декабря
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
В Челябинске в субботу и воскресенье:
- ТРК «Алмаз» с 12:00 - 18:00.
В Магнитогорске с 9 по 12 декабря:
- ТЦ «Тройка» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Паллада» с 12:00 - 18:00
- ТД «Лавка» с 12:00 - 18:00
- ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 18:00
- ТРК «Континент» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Лента», ул. Вокзальная, 23 с 12:00 - 18:00.
В Миассе:
- Администрация города 9 и 10 декабря с 14:00 - 19:00, 11 и 12 декабря с 12:00 - 17:00.
В Златоусте 9 и 10 декабря:
- "Территория бизнеса", пр. Гагарина, 43, третий этаж с 9:00 - 19:00
- Приемный покой, ул. Бушуева, 16 с 20:00 - 8:00
В Златоусте 11 и 12 декабря:
- "Территория бизнеса", пр. Гагарина, 43, третий этаж с 10:00 - 17:00
- Приемный покой, ул. Бушуева, 16 с 20:00 - 8:00.
В Кыштыме 9 и 10 декабря:
- ТК «Радуга» с 14:00 - 18:00
- В Кыштыме 11 и 12 декабря:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
В Еманжелинске 9 и 10 декабря:
- Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 16:00 - 19:00
- ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 16:00 - 19:00
В Еманжелинске 11 и 12 декабря:
- Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 10:00 - 14:00
- ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 10:00 - 14:00.
В Сатке 9 -12 декабря:
- Дворец им. Строитель с 14:00 - 19:00.
В Пласте в воскресенье, 12 декабря:
- Школа №10 с 9:00 - 15:00.
В Чесме 9-12 декабря:
- ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.
В Чесме в пятницу, 10 декабря:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00.
В Копейске 9-11 декабря:
- Дворец им. Кирова с 10:00 - 18:00.
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