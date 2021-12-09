626 человек заболели в Челябинской области ковидом за сутки

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9 декабря 2021, 10:37 Анна Семенова

Приходите на прививку! Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Рассказываем, где можно сделать прививку в предстоящие выходные.

В ежедневной статистике областного минздрава 626 новых пациентов с коронавирусом. Среди них один школьник. Выписались из больниц и поликлиник 864 человека.

На 9 декабря COVID-19 болеет 7799 южноуральцев.

Защитить от тяжелого течения болезни поможет только вакцинация. Вот где можно привиться в предстоящие выходные:

В Челябинске до 31 декабря:

Областной мегапункт в КРК «Мегаполис» с 10:00 до 20:00 ежедневно.

В Челябинске в пятницу, 10 декабря:

МФЦ, ул. Труда, 164 с 10:00 - 14:00.

В Челябинске в субботу, 11 декабря

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

В Челябинске в субботу и воскресенье:

ТРК «Алмаз» с 12:00 - 18:00.

В Магнитогорске с 9 по 12 декабря:

ТЦ «Тройка» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Паллада» с 12:00 - 18:00

ТД «Лавка» с 12:00 - 18:00

ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 18:00

ТРК «Континент» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Лента», ул. Вокзальная, 23 с 12:00 - 18:00.

В Миассе:

Администрация города 9 и 10 декабря с 14:00 - 19:00, 11 и 12 декабря с 12:00 - 17:00.

В Златоусте 9 и 10 декабря:

"Территория бизнеса", пр. Гагарина, 43, третий этаж с 9:00 - 19:00

Приемный покой, ул. Бушуева, 16 с 20:00 - 8:00

В Златоусте 11 и 12 декабря:

"Территория бизнеса", пр. Гагарина, 43, третий этаж с 10:00 - 17:00

Приемный покой, ул. Бушуева, 16 с 20:00 - 8:00.

В Кыштыме 9 и 10 декабря:

ТК «Радуга» с 14:00 - 18:00

В Кыштыме 11 и 12 декабря:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

В Еманжелинске 9 и 10 декабря:

Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 16:00 - 19:00

ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 16:00 - 19:00

В Еманжелинске 11 и 12 декабря:

Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 10:00 - 14:00

ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 10:00 - 14:00.

В Сатке 9 -12 декабря:

Дворец им. Строитель с 14:00 - 19:00.

В Пласте в воскресенье, 12 декабря:

Школа №10 с 9:00 - 15:00.

В Чесме 9-12 декабря:

ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.

В Чесме в пятницу, 10 декабря:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

В Копейске 9-11 декабря:

Дворец им. Кирова с 10:00 - 18:00.

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