За сутки в Челябинской области заболели ковидом 623 человека
10 декабря 2021, 11:50 Анна Семенова
Среди них двое школьников.
По сообщению пресс-службы областного минздрава, за последние 24 часа положительный ПЦР-тест получили 623 южноуральца, среди которых двое школьников. В это же время выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 832 человека.
На сегодняшний день болеет COVID-19 7560 жителей Челябинской области, общее количество значительно уменьшилось, благодаря вакцинации.
Напоминаем, что в предстоящие выходные сделать прививку можно здесь.
После введения препарата от COVID-19 важно:
избегать физических нагрузок;
отказаться от алкоголя;
не допускать перегрева и переохлаждения организма. Нельзя принимать ванну, ходить в бассейн, баню, сауну.
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