За сутки в Челябинской области заболели ковидом 623 человека

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10 декабря 2021, 11:50 Анна Семенова

Общее количество болеющих в Челябинской области уменьшилось. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Среди них двое школьников.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за последние 24 часа положительный ПЦР-тест получили 623 южноуральца, среди которых двое школьников. В это же время выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 832 человека.

На сегодняшний день болеет COVID-19 7560 жителей Челябинской области, общее количество значительно уменьшилось, благодаря вакцинации.

Напоминаем, что в предстоящие выходные сделать прививку можно здесь.

После введения препарата от COVID-19 важно:

избегать физических нагрузок;

отказаться от алкоголя;

не допускать перегрева и переохлаждения организма. Нельзя принимать ванну, ходить в бассейн, баню, сауну.

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