Врач Чурадзе: обращение к специалисту позволит вовремя «демаскировать» коронавирус

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10 декабря 2021, 09:36 Источник: радио Sputnik

мужчина болеет, фото: pixels.com

Кандидат медицинских наук Борис Чурадзе сообщил, что новая коронавирусная инфекция может маскироваться под ОРВИ, под грипп, поскольку ее симптомы не являются специфическими и характеры для других болезней.

«COVID-19 может маскироваться под ОРВИ, может под грипп, а иногда даже под проявление любой другой вирусной инфекции, вроде энтеровирусной и ротавирусной … Наиболее частые проявления COVID-19 – это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны»,- пояснил он в беседе с радио Sputnik.

Чурадзе отметил, что «демаскировать» коронавирус можно одним способом. Он рекомендует при первых симптомах болезни обращаться к специалистам, чтобы вовремя установить правильный диагноз и начать правильное лечение. Врач напомнил, что есть два метода диагностики: ПЦР и экспресс-тестирование на COVID-19.

Также медик напомнил о вакцинации, которая не даст стопроцентной защиты, но точно позволит избежать тяжелых последствий.

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