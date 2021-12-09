Глава РФПИ заявил, что нет больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности «Спутника V» против новых штаммов коронавируса

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9 декабря 2021, 08:52 Источник: Известия

вакцина, фото: Pool/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил эффективность вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон». Сейчас научное сообщество активно обсуждает, смогут ли существующие препараты защитить от нового варианта вируса.

«"Спутник V" на данный момент показал самую высокую эффективность среди всех вакцин мира в борьбе с существующими геномными мутациями, поэтому нет больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности "Спутника" против новых мутаций»,- высказал он.

Дмитриев отметил, что вакцинированные «Спутником V» защищены «в 130 раз лучше», чем непривитые. Российский препарат показал в Венгрии наилучшую эффективность от летальных случаев при заболевании COVID-19 в сравнении с другими пятью вакцинами. В исследовании принимали участие 3,7 миллиона человек.

Также собеседник уточнил, что, если понадобится адаптировать «Спутник V» под новых возбудителей коронавируса, это займет два-три месяца.

Ранее эксперты Роспотребнадзора назвали основные симптомы при заражении новым штаммом коронавируса «омикрон».

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