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Страны с высоким уровнем доверия к властям успешнее других переживают пандемию

, 11:45

Страны с высоким уровнем доверия к властям успешнее других переживают пандемию

Избыточная смертность в России в период с апреля 2020 г. по ноябрь 2021 г. превысила миллион человек. По этому показателю мы даже обошли США, где население в два с лишним раза больше. Не вызывает сомнений, что этот миллион на совести коронавируса. Как же так получилось, если вакцина от короны у нас раньше всех появилась, коек в больницах больше всех в Европе, чиновники у нас самые умные?

Демограф Алексей Ракша работал советником в Росстате до июня 2020 г., пока не выступил с разоблачительным заявлением: Москва не сообщает почти о 70% смертей, связанных с коронавирусом, а глубинка – и того больше. Его, понятно, тут же уволили, но в феврале 2021 г. Росстат официально признал, что с апреля по конец декабря 2020-го избыточная смертность в стране составила 358 тыс. человек. Властям пришлось оправдываться, хотя удобной линии обороны у них не было априори.

Вице-премьер Татьяна Голикова попробовала пойти от обратного, заявив, что избыточная смертность в 2020 г. на 81% связана с коронавирусом. Но тогда выходит, что демограф Ракша говорил правду: смертей от короны в 2020 г. было в 6, 3 раза больше «официальных» 57 тысяч. Похоже это на триумф российской медицины?

Относительный успех той или иной страны в борьбе с пандемией строится не только на количестве врачей и койко-мест. И даже не на эффективности вакцины и управленцев, организующих вакцинацию. Важнейшая вещь – доверие граждан друг к другу и к властям. Именно страны с высоким уровнем доверия успешнее других переживают пандемию. А в России с этим едва ли не худшая ситуация в мире: на неизлечимую показуху властей народ отвечает тотальным недоверием к вводимым властями мерам. Стратегию борьбы с короной на самом деле не выбирают – она задана состоянием общества в конкретный момент.

Есть подозрение, что, провалив работу с населением, социальный блок правительства и президенту тоже врёт. Многие отметили дрожащий голос вице-премьера Голиковой, которая рассказывала в присутствии Путина о том, как страна теряет больше тысячи граждан ежедневно, больничных коек снова не хватает – и всё это из-за несоблюдения самими гражданами мудрых ограничительных мер.

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