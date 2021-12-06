Биолог Баранова об опасности омикрон-штамма: «Есть возможность чашку чая попить, прежде чем на пожар бежать»

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6 декабря 2021, 09:44 Источник: RT

медик, фото: pixels.com

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова призвала пока «не волноваться» из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

«Стоит ли волноваться? Ну вообще на прошлой неделе я всем рассказывала, что сейчас у человечества есть такая возможность чашку чая попить, прежде чем на пожар бежать»,- цитирует ее слова RT.

Баранова добавила, что пока от учёных не поступили новые данные по нейтрализации этим штаммом антител и по возможным тяжёлым случаям заболевания «волноваться не стоило». По ее словам, обновленная информация будет доступна в ближайшие дни.

Ранее Баранова уже говорила, что при омикрон-штамме могут не проявиться такие привычные симптомы коронавируса, как кашель, насморк и отсутствие обоняния. Медик предупреждала, что у пациенты жалуются на сильнейшую усталость.

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