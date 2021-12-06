ВОЗ сообщила об отсутствии смертей из-за «омикрона»
6 декабря 2021, 08:07Источник:
AFP
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что выявленный в нескольких десятках стран мира новый штамм коронавируса «омикрон» пока не спровоцировал ни одной смерти.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан пояснил, что необходимо еще несколько недель для определения уровня заразности омикрон-штамма и оценки тяжести течения вызываемой им болезни. Также в организации допустили, что новый вариант коронавируса может вытеснить все остальные штаммы.
Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове рассказала, в какой форме протекает коронавирус у заразившихся «омикроном» пациентов.
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