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ВОЗ сообщила об отсутствии смертей из-за «омикрона»

, 08:07 Источник: AFP

ВОЗ сообщила об отсутствии смертей из-за «омикрона»
капельница, фото: pixels.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что выявленный в нескольких десятках стран мира новый штамм коронавируса «омикрон» пока не спровоцировал ни одной смерти.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан пояснил, что необходимо еще несколько недель для определения уровня заразности омикрон-штамма и оценки тяжести течения вызываемой им болезни. Также в организации допустили, что новый вариант коронавируса может вытеснить все остальные штаммы.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове рассказала, в какой форме протекает коронавирус у заразившихся «омикроном» пациентов.

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