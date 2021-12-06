Представитель ВОЗ Ван Керкхове сообщила, что у заразившихся «омикроном» коронавирус протекает в легкой форме

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6 декабря 2021, 07:57

пациент, фото: pixels.com

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове сообщила, что, согласно первичным данным, омикрон-штамм коронавируса протекает в более легкой форме, чем его предшественники.

«Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся "омикроном", как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано»,- высказала она в эфире CBS.

Ван Керкхове считает, что это может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов. По ее словам, может пройти несколько недель, прежде чем ученые действительно поймут, у скольких из этих людей разовьется тяжелое заболевание. Она добавила, что при легком течении COVID-19 также возможен рост числа госпитализаций.

«Госпитализированным будет необходимо лечение в отделении интенсивной терапии, и некоторые из них умрут … Мы не хотим, чтобы это [рост смертности] произошло на фоне и без того сложной ситуации с распространением "дельты" по всему миру»,- резюмировала представитель ВОЗ.

Ранее один из исследователей, первыми определивших новый вариант SARS-CoV-2, Сикхулиле Мойо, рассказал, что ученые рассматривают новую гипотезу появления омикрон-штамма.

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