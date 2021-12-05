Ученый Сикхулиле Мойо допустил, что омикрон-штамм мог сформироваться из-за передачи вируса от человека к животному

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5 декабря 2021, 16:09 Источник: Bloomberg

медик, фото: pixels.com

Сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана, один из исследователей, первыми определивших новый вариант SARS-CoV-2, Сикхулиле Мойо, сообщил, что ученые рассматривают новую гипотезу появления омикрон-штамма коронавируса.

«Мы все еще пытаемся понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на "альфу", на "бету", то увидите, что мутации накапливались с течением времени»,- высказал он.

Мойо отметил, что быстрое распространение «омикрона» по миру вызывает беспокойство. Ученый не исключает, что этот вариант вируса накапливает собственный паттерн мутаций. Специалисты допускают, что этот штамм появился после передачи вируса от человека к животному, поделился он.

Ранее исследовательская группа международной компании Nference, специализирующейся на анализе данных, пришла к выводу, что омикрон-штамм - более «человечная» форма COVID-19, поэтому протекает в более легкой форме.



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