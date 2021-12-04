Аналитическая компания nference: омикрон-штамм - более «человечная» форма COVID-19

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4 декабря 2021, 17:58 Источник: РИА Новости

Омикрон-штамм, Fleig /globallook.com

Исследовательская группа международной компании nference, специализирующейся на анализе данных, пришла к выводу, что омикрон-штамм - более «человечная» форма COVID-19 и поэтому заболевание будет проходить в более легкой форме.

Об этом говорится на сайте компании. Как установили специалисты, одна из мутаций нового штамма включает в себя фрагмент вируса, вызывающего обычную простуду. Такая генетическая последовательность не встречалась у предыдущих вариантов COVID-19, однако ее находят в других респираторных вирусах, а также в геноме человека.

«Включив в себя этот фрагмент, «омикрон» стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы», – сообщил руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан.

По мнению специалиста, благодаря этой мутации вирусу проще стало попадать из одного организма в другой, однако само заболевание будет проходить в легкой или бессимптомной форме.

Ранее сегодня вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн также заявил, что после появления омикрон-штамма течение COVID-19 может стать легче, а последствия заболевания — не столь серьезными. 8

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