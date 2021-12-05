Член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили считает, что смертность от COVID-19 в России можно снизить в несколько раз

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5 декабря 2021, 15:22 Источник: РБК

ПЦР-тестирование, Hauke-Christian Dittrich/globallook.com

Смертность от коронавируса можно было бы сократить в несколько раз, если бы заболевшие вовремя обращались за помощью. Такое мнение высказал заместитель директора Медицинского центра МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили в эфире «Радио России».

«Если любого человека с признаками респираторной инфекции вовремя начать лечить простыми, безопасными, доступными, эффективными препаратами, мы бы избежали большого количества госпитализаций, мы бы снизили смертность — я думаю, в несколько раз могли бы снизить», — завил ученый.

Он считает, что человека надо начинать лечить при признаках любой респираторной инфекции, потому что ПЦР-тесты на коронавирус часто дают ложноотрицательный результат. Человек успокаивается, считая, что у него обычная простуда, — и теряет драгоценное время.

«Летальность от коронавируса все-таки низкая, это около 1–1,5%. И, к сожалению, та летальность, которую мы видим в России, в какой-то степени зависит от того, что люди ждут, что это само пройдет, либо они дожидаются такой тяжести заболевания, когда их приходится госпитализировать, и врачи получают тяжелых пациентов», — отметил Мацкеплишвили.

По мнению ученого, «терапевтическое окно», в течение которого можно ждать, что организм сам победит инфекцию, составляет трое суток со дня появления первых симптомов. Если после этого температура не падает, появляются одышка, кашель, необходимо начинать лечение.

Врач заметил также, что в COVID-19 нет «никаких секретов». На начальном этапе его нужно лечить нестероидными противовоспалительными препаратами (напроксен, ибупрофен и диклофенак). Хорошие результаты дают также препараты, которые препятствуют взаимодействию вируса с рецепторами на поверхности клеток— например, бромгексин.

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