Число умерших от коронавируса во всём мире достигло отметки в 5 миллионов

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4 ноября 2021, 12:40 Александр Крохмаль, Журналист

На сегодня количество больных коронавирусом во всём мире достигает 248 миллионов и 153 789 человек, по данным Яндекс-статистики. А умерших уже более, чем 5 миллионов (точная цифра – 5 023 046). И всё это только по официальным данным. На самом деле число заражённых и умерших может быть куда более серьёзным. И если вирус не остановится в ближайшие годы, к концу десятилетия Земля может лишиться до 30 миллионов человек (в случае скачков заражений – до 50 миллионов). Впрочем, возможны, как резкие спады пандемии, так и наоборот – подъёмы и антирекорды. Коронавирус, как известно, является непредсказуемым. Его дальнейший ход действий совершенно невозможно предвидеть.

Точное происхождение коронавируса до сих пор остаётся сокрытым, и это уже начинает вызывать возмущения многих людей. Вирус унёс уже 5 миллионов жизней, но при этом, мировые державы явно замалчивают истину о его появлении. Особенно всех возмущает реакция КНР, представители которой даже не извинились перед человечеством за столь опасную пандемию. В Китае до сих пор отвергают теорию искусственного происхождения «ковида», и постоянно ищут какие-то зоонозные доказательства, которые давно вызывают у общественности бурю недоумения.

Между тем, вакцинация против коронавируса продолжается по всей планете. Для её хода уже использовали более 7 миллиардов доз препаратов. Аналитики надеются, что эффективные разработка и применение вакцин со временем заставят «ковид» угаснуть окончательно.

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