Комаровский: вакцинация против COVID-19 не требует дополнительных анализов, если y человека нет «очевидных болезней»

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3 декабря 2021, 08:05 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции не требует фармакологической подготовки или дополнительных анализов, если у человека нет «очевидных, понятных болезней».

«… если вы не чувствуете себя больным, если у вас нет температуры выше 38, если вы можете своими ногами дойти до центра вакцинации, то вас можно прививать без всяких предварительных условий»,- пояснил медик.

Комаровский отметил, что такой позиции придерживается не только он, но и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и многие зарубежные страны.

Медик уточнил, что в любом пункте вакцинации есть необходимые препараты на случай аллергических реакций.

Также врач считает, что необходимо проводить вакцинацию в просторных помещениях, оборудованных приточно-потолочной вентиляцией и датчиками углекислого газа. Во избежание скапливания людей там должна быть разметка для соблюдения социальной дистанции и система записи на прививку, добавил специалист.

«В процессе вакцинации, особенно в условиях эпидемии, должны быть соблюдены элементарные противоэпидемические нормы»,- продолжил он.

Ранее группа ученых из США и Великобритании назвала причину образования тромбов после вакцинации препаратом компании AstraZeneca.

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