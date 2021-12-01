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Диетолог Татьяна Залетова рассказала, почему после перенесенного COVID-19 нужно есть меньше зеленых овощей

, 08:33 Источник: Радио Sputnik

Диетолог Татьяна Залетова рассказала, почему после перенесенного COVID-19 нужно есть меньше зеленых овощей

Употребление зеленых овощей может увеличить опасность тромбоза после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

По словам врача, зелень вроде укропа и петрушки ослабляет действие антикоагулянтов, которые назначаются после COVID-19 для профилактики тромобообразования.

«Зелень содержит много витамина K, что может частично подавлять работу некоторых антикоагулянтов на основе активного вещества варфарин. Когда мы назначаем этот препарат, мы даем рекомендацию исключать либо равномерно распределять зеленые продукты в рационе. Укроп и петрушку часто используют, поэтому мы на них особо обращаем внимание», – рассказала Татьяна Залетова.

Также, по мнению врача, меньше зелени стоит употреблять тем, кто принимает препараты, повышающие свертываемость крови. «При риске образования тромбов рацион не должен состоять из всего зеленого», – резюмировала эксперт. 

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