Врач Лещенко: правильное освещение в пасмурную погоду позволит избежать головной боли

Аргументы Недели → Здоровье 13+

29 ноября 2021, 11:39 Источник: радио Sputnik

у мужчины болит голова, фото: pixels.com

Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко рассказала, почему в пасмурную погоду болит голова.

Лещенко пояснила, что плохое освещение в пасмурную погоду может привести к головной боли. По ее словам, свет нужно включать не по часам, а по ощущениям.

«Очень важно создавать на рабочем месте правильное освещение. В пасмурный день даже в 10 или 12 часов дня люди включают искусственное освещение для того, чтобы было более комфортно глазам. У компьютера или гаджетов есть подсветка, но все равно это не очень приятно глазам, если в помещении темно, а источник света – один гаджет»,- высказала она в беседе с радио Sputnik.

Лещенко добавила, что малое количество света в помещении также влияет на глаза. Врач уточнила, что уставшие глаза начинают болеть, их постоянно хочется тереть, чесать.

«Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать»,- продолжила медик.

Ранее врач-офтальмолог Вячеслав Куренков уже предупреждал, что слабое освещение дома или в офисе заставляет мозг работать с повышенной нагрузкой, следствием чего является сильное переутомление.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости