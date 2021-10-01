Офтальмолог Куренков объяснил, как освещённость помещения осенью влияет на утомляемость

Аргументы Недели → Здоровье 13+

1 октября 2021, 14:32 Источник: радио Sputnik

женщина, фото: pixels.com

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков заявил, что слабое освещение дома или в офисе заставляет мозг работать с повышенной нагрузкой, следствием чего является сильное переутомление. По его словам, особенно это заметно осенью.

«Глаз – это камера, она воспринимает ровно то, что можно воспринять при текущем освещении, но дальше идет мозговая деятельность. Насколько трудно нам будет воспринимать плохо освещенный предмет, с которым мы работаем, настолько быстрее будет утомляться наш мозг», - пояснил он в беседе радио Sputnik.

В пример офтальмолог привёл чтение в темноте. Куренков призывает включать свет в комнате не только по вечерам, чтобы избежать повышенной утомляемости.

«Раньше была лампа 40 ватт, которая ввинчивалась в настольную лампу, она освещала рабочее место и при ней можно было читать, писать и что-то делать на расстоянии вытянутой руки. Это считалось достаточным. Сейчас есть такое понятие, как освещенность рабочего места в люксах (норма освещенности – 350 лк)», -- поделился врач.

Медик уточнил, что в дневное время свет должен падать из окна, а в вечернее время – идти от приборов, но и та, и другая освещенность в помещении должна быть одинаковой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости