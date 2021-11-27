Главный психиатр Москвы Костюк заявил, что пандемия COVID-19 привела к росту числа тревожных расстройств

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27 ноября 2021, 14:11

дезинфекция, pixabay.com

Главный внештатный психиатр Москвы профессор Георгий Костюк заявил в беседе с журналистами в субботу, что пандемия COVID-19 привела к росту числа панических атак и тревожных расстройств среди граждан.

Георгий Костюк выразил мнение, что информационный компонент пандемии коронавируса нового типа иногда гораздо значительнее влияет на общество, чем инфекционный, поскольку в настоящий момент широко распространены фейки о прививках и особенностях заболевания.

В разговоре с RT профессор заметил, что у перенёсших COVID-19 людей проявляются определенные расстройства в развитии которых можно выделить несколько фаз. В период самого инфекционного заболевания, когда возникают гипоксии, токсическая нагрузка и аутоимунные процессы, могут развиться изменения психического состояния и даже галлюцинации. Обычно это встречается у пациентов в реанимации. Затем человек выходит из болезни и происходит тяжелое восстановление мозга, сопровождающееся так называемым ковидным туманом – перенесший коронавирус не может надолго сосредоточиться и отмечает ухудшение памяти.

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