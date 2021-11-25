Южноуральцы поддержали инициативу о продлении сертификата переболевшим

Аргументы Недели → Здоровье

25 ноября 2021, 13:26 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Соответствующие изменения жители страны скоро заметят на Госуслугах.

Сейчас сертификат переболевшего действует полгода. Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением продлить его до года. Она пояснила, что правила действия QR-кодов формировались летом, тогда в стране фиксировали всплеск заболеваемости. Сегодня ситуация изменилась, требуются другие решения. Доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%. Президент одобрил предложение о продлении. В ближайшее время Минцифры внесет соответствующие изменения в сертификаты переболевших, размещенных на портале «Госуслуги».

Южноуральские эксперты поддержали предложение Татьяны Голиковой. Ранее сайт «Аргументы Недели» опубликовал комментарий главного врача села Долгодеревенское Дмитрия Киреева.

Мнением поделилась и заведующая Центральной научно-исследовательской лабораторией (ЦНИЛ) ЮУГМУ, профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и КЛД ЮУГМУ Альбина Савочкина: «После перенесенной коронавирусной инфекции иммунитет человека будет более напряженным, чем после вакцинации, так как организм непосредственно столкнулся с «живым» вирусом. Это справедливо не только для COVID-19, но и для других аналогичных болезней». Однако эксперт предостерегла тех, кто хочет получить иммунитет «естественным», без вакцинации. «Новая коронавирусная инфекция — крайне коварное заболевание. Также необходимо следить за уровнем антител: из-за индивидуальных особенностей организма их титр может резко упасть, и вы окажетесь уязвимы», — подчеркнула Альбина Савочкина.

Челябинка Екатерина Курочкина переболела коронавирусом этим летом. Сертификат о перенесенной инфекции, полученный Екатериной, пока действует до февраля 2022 года. Новость о том, что он будет продлен до года порадовала девушку. «Я читала, что антитела со временем ослабевают и поэтому необходимо вакцинироваться, чтобы защитить себя от новых штаммов вируса. Мы планировали привиться через полгода после заболевания. Теперь есть время на большее изучение данных о прививках, появляются новые вакцины, при этом и с посещением общественных мест проблем не возникнет», — утверждает челябинка.

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