Врач из Челябинской области прокомментировал продление сертификатов переболевшим

Аргументы Недели → Здоровье

25 ноября 2021, 13:01 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Согласно проведенному в стране мониторингу, доля переболевших коронавирусом повторно от общего количества переболевших составляет 0,74%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она выступила с предложением продлить действие сертификата переболевшим до одного года.

Главный врач районной больницы села Долгодеревенское (Челябинская область) Дмитрий Киреев считает, что продление оправдано. «На примере нашей базы долечивания коронавирусной инфекции могу сказать, что мы уже в ближайшее время возвращаемся к профильной деятельности. Впрочем, как и многие другие больницы. Это связанно как раз с уменьшением числа тяжело переболевших. Мы видим и рост количества вакцинированных пациентов», — отметил Дмитрий Киреев.

Добавим, что первый компонент вакцины поставили свыше 1,5 миллионов южноуральцев. Ковидные госпитали переводят в обычный режим работы. К плановому приему пациентов перешли больницы Еткуля, Верхнеуральска, Чебаркуля и другие учреждения.

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