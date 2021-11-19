Гендиректор контрольно-испытательного центра питьевой воды Гончар заявил, что хранить жидкость в пластиковых бутылках опасно

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19 ноября 2021, 10:17 Источник: Радио Sputnik

пластиковая бутылка, pixabay.com

Гендиректор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар рассказал, что происходит с водой в пластиковой бутылке и через какое время она начинает наносить вред здоровью человека.

Юрий Гончар отметил, что длительное хранение питьевой воды в пластиковой бутылке опасно для здоровья, особенно в агрессивных условиях: если емкость хранится на солнце или если заливать воду, пока она горячая или теплая. По словам эксперта, в данных случаях огромная концентрация органических соединений попадает в организм человека, а многие из них являются отравляющими веществами и даже канцерогенами.

Более того, каждый месяц контакта воды с пластиком приводит к увеличению концентрации органических соединений, выделяемых из в воду. За восемнадцать месяцев данный показатель превышает предельно допустимые значения.

Гончар в беседе с Радио Sputnik добавил, что при выборе бутилированной воды в магазине следует обращать внимание на слово "природная" на этикетке. Если его нет, то в емкости не вода из скважины.

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