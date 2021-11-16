Pfizer получил разрешение на проведение в России испытания своего нового лекарства от COVID-19

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16 ноября 2021, 09:33 Источник: "Ведомости"

Pfizer, Frank Hoermann/globallook.com

Росздравнадзор выдал разрешение американской фармацевтической компании Pfizer на проведение в России клинических испытаний эффективности препарата от COVID-19, сообщают «Ведомости».

Речь идет о препарате Paxlovid - ингибиторе протеазы+ритонавир. Он разработан для профилактики COVID-19 и для лечения пациентов с риском тяжелого течения болезни. В испытаниях примет участие 90 человек. Они пройдут в государственных и частных медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, Барнаула, Смоленска и Подмосковья.

Как рассказал представитель Pfizer «Ведомостям», испытания препарата проводятся сейчас по всему миру, в них принимают участие 7 тысяч человек из разных стран.

По результатам второй фазы исследований препарат показал высокую эффективность среди людей с высоким риском тяжелого течения болезни. По утверждению разработчика, прием лекарства позволил снизить вероятность госпитализации или летального исхода на 89%.

Вчера Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о завершающей фазе разработки российского препарата, способного прерывать развитие коронавируса на начальном этапе.

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