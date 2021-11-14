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Мясников заявил, что препарат после вакцинации выводится из организма в течение трех-четырех недель

, 12:01 Источник: РИА "Новости"

Мясников заявил, что препарат после вакцинации выводится из организма в течение трех-четырех недель
шприц, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как долго препарат остается в организме человека после прививки. По словам медика, многие думают, что лекарство после вакцинации сохраняется навсегда.

Александр Мясников объяснил, что после вакцинации препарат стимулирует в организме выработку антител, демонстрирует против чего необходимо бороться, а через три или четыре недели от лекарства не остается даже следа. "Это не то, что вам ввели и вы ходите там с чипом всю жизнь", — подчеркнул медик.

Врач добавил, что даже если у человека возникает побочный эффект от прививки, симптомы полностью проходят в течение нескольких недель.

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